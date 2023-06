C’è Abel Ferrara Il regista a Perugia

Per il gran finale del suo viaggio tra spiritualità e ambiente nel segno dell’Umbria, il “Love Film Festival“ aspetta oggi in città grandi ospiti. Il programma si apre alle 11.30 alla Sala dei Notari con la proiezione del film “Al di là del mare“ di Carlo Alberto Biazzi che vede tra i suoi interpreti Serena Grandi, presente con il regista e il critico Fabio Melelli. Nel pomeriggio grande attesa per Abel Ferrara (nella foto), regista di culto statunitense che alle 16.30 sarà al cinema Méliès per l’anteprima del suo nuovo film “Padre Pio“: interpretato da Shia LaBeouf, è la storia di Padre Pio da Pietrelcina, il santo delle stimmate e dei miracoli nella versione di Ferrara che si concentra sul periodo di crisi vissuto da Padre Pio nel 1920, a San Giovanni Rotondo. Con il regista anche uno degli interpreti, Luca Lionello. E ancora, alle 18 alla Sala dei Notari sarà ospite l’attrice Elena Lietti, volto sempre più apprezzato del cinema italiano, ammirata di recente ne “Le otto montagne“ e “Il grande giorno“: presenterà al pubblico “Siccità“ di Paolo Virzì. E alle 21 concerto della Filarmonica di Pila in un omaggio al cinema.