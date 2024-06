Castiglione del lago, sindaco cercasi. Campagna elettorale agli sgoccioli

Verso la chiusura con feste di piazza. La coalizione per “Matteo Burico sindaco“ organizza la festa di chiusura della campagna elettorale domani dalle 21 al Lido Arezzo di Castiglione del Lago. "Sarà una serata di politica seria, fatta di sostanza e concretezza, di visione per il futuro di Castiglione ma sempre con il sorriso, come è stata tutta la campagna elettorale che si conclude prima del silenzio elettorale e del voto di sabato 8 e domenica 9 giugno. Un centrosinistra unito, con cinque liste e 72 candidati alla carica di Consigliere comunale, con i simboli del Partito democratico, Burico Sindaco, Progetto democratico per Castiglione del Lago, Dialogo e Azione e Tempi Nuovi Popolari Uniti. Ho avuto l’onore di guidarvi in momenti molto difficili – afferma il candidato Matteo Burico – e insieme abbiamo superato enormi difficoltà. Abbiamo cambiato il volto e risvegliato l’anima di Castiglione del Lago, sostenendo la nostra operosa comunità: tutto questo nessuno ce lo potrà togliere perché è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo lavorato duramente per proteggere la salute e la sicurezza di ogni cittadino, garantendo supporto a tutti: ai lavoratori e alle lavoratrici, alle imprese colpite e soprattutto a chi era più in difficoltà, per non lasciare indietro nessuno. Tuttavia, la nostra missione non è ancora completa. Abbiamo di fronte a noi sfide cruciali, come la prosecuzione della ripresa economica, la protezione dell’ambiente, il potenziamento e la difesa dei servizi".

Lo sfidante Filippo Vecchi per la chiusura della campagna elettorale terrà un evento pubblico presso il Club Velico il 7 giugno a partire dalle 16.30. Parteciperanno all’evento per Fratelli d’Italia, l’onorevole Letizia Giorgianni, il senatore Franco Zaffini, l’assessore alla programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali, Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio, Paola Agabiti, il presidente dell’Assemblea legislativa Marco Squarta e il coordinatore provinciale di Perugia Alessandro Moio, per la Lega l’assessore alle infrastrutture, Enrico Melasecche, per Forza Italia l’europarlamentare Francesca Peppucci e ci sarà la presenza della lista civica Crescere dalle Radici e l’associazione la Voce dei cittadini e seguirà un momento conviviale.

Paolo Brancaleoni, candidato della lista civica, continua il suo “viaggio“ nel capoluogo e nelle frazioni, porponendo le soluzioni sue e del suo gruppo per Castiglione del Lago.