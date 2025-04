Castello Calcio verso il “ko“. Niente stadio, società a rischio. Interrogazione in Consiglio

Una lunga e gloriosa storia alle spalle e un futuro che appare quasi impossibile. Nelle ultime due partite di campionato il Città di Castello Calcio non si è presentato in campo rimediando due sconfitte a tavolino, decurtazione di punti e multa. La squadra è già retrocessa e da mesi non ha più neanche il campo dove allenarsi: lo spettro è quello di essere direttamente esclusa. Dopo i vari appelli, caduti nel vuoto, per risanare le sorti della compagine lanciati dagli attuali vertici biancorossi ora il caso sbarca in consiglio comunale. Filippo Schiattelli di Unione Civica Tiferno ha infatti depositato un’interrogazione per chiedere al sindaco Luca Secondi e all’assessore allo sport Riccardo Carletti quale sia la reale situazione del Città di Castello calcio e "quali siano state le cause che hanno condotto a tale degrado societario, nonché cosa intende fare l’amministrazione comunale per far sì che almeno venga rispettata la storia, l’onorabilità della città e della società sportiva che ne porta il nome". Lo stesso consigliere nel documento depositato in Comune sottolinea "il silenzio assordante delle istituzioni locali, sia di quelle attualmente in carica che del recente passato", attorno al Città di Castello calcio. "Una società gloriosa fondata nel lontano 1919 come Unione Sportiva Tiferno che ha disputato la Serie C e che negli anni di storia è sempre stata motivo di vanto e riferimento anche attraverso le tante figure di valore che hanno condotto in campo e a livello dirigenziale la compagine nel corso degli anni", si legge. Schiatteli ricorda infine la ‘figuraccia’ di domenica quando "sotto una finta indifferenza è accaduto quello che mai avremmo voluto vedere: la società del subentrato presidente Fabio Calagreti, iscritta al campionato di Eccellenza umbra, non si è presentata in occasione dell’incontro in casa contro la Narnese: fatto questo che tornava a ripetersi dopo quanto già avvenuto la domenica antecedente a PonteValleceppi…". Per tutti questi motivi viene chiesta chiarezza.