Castel Rigone casa di tutti Nasce la residenza ’I Tigli’ per aiutare i più deboli

A Castel Rigone inaugurazione de ’I Tigli’, una residenza destinata all’inclusione sociale. L’idea è nata da Giovanna Gjuraj con la collaborazione e l’esperienza di Sara Pezzanera ed Alessia Marchini, che credendo fermamente nel dovere civico di dar voce alle potenzialità umane inespresse o nascoste, hanno costituito la cooperativa sociale ’Insieme è differente’. L’intento è quello di rispondere ad una esigenza del territorio sempre più evidente e per diffondere opportunità, inclusione e arricchimento sociale. La struttura prevede un centro di ascolto, un servizio di accoglienza diurna e un servizio residenziale che potrà ospitare 14 persone: attraverso interventi educativi di accoglimento e accompagnamento individualizzati andrà a contrastare l’emarginazione e a rispondere alle diversificate sofferenze sociali.

Sono intervenuti all’inaugurazione l’assessore alle politiche sociali del comune di Marsciano Emanuela Taglia, l’assessore alle politiche sociali del comune di Deruta Mari Canuti, Francesco Carlani consigliere comunale di Passignano e il consigliere comunale di Perugia Nicola Volpi. "Una collaborazione di tutti che è stata fondamentale per realizzare questo sogno", spiegano gli organizzatori. I presenti hanno sottolineato la grande opportunità che questa struttura offrirà al territorio mostrandosi soddisfatti e pronti ad una stretta collaborazione tra la cooperativa e servizi territoriali affinché questo progetto possa essere di supporto a molte famiglie. Infatti nella residenza "i Tigli" ci saranno un centro d’ascolto, gruppi di sostegno e di auto-aiuto, un’accoglienza diurna dal lunedì al venerdì, organizzazione di attività educative, creative e di sviluppo delle capacità emozionali e comunicative. Non sono mancati i ringraziamenti del presidente della cooperativa sociale ’Insieme è differente’, Giovanna Gjuraj alle istituzioni e agli imprenditori e ai rappresentanti della curia e della confraternita di Castel Rigone i quali hanno mostrato un’evidente emozione nel vedere la struttura, a loro cara, rinascere e vivere. Il primo grande obiettivo è stato raggiunto, adesso a Giovanna Gjuraj supportata dall’esperienza nel campo di Sara Pezzanera e Alessia Marchini spetterà il compito di essere d’aiuto e supporto per tutti coloro che ne hanno necessità.