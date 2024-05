Caso Duchini, richieste dei pm. "Per l’ex procuratore aggiunto 12 anni e mezzo di condanna"

Firenze, 3 maggio 2024 – Una richiesta di condanna a dodici anni e mezzo per l’ex procuratore aggiunto di Perugia Antonella Duchini, è stata avanzata nel processo, incardinato per competenza a Firenze, che vede il magistrato, oggi in pensione, accusato di peculato, corruzione, violazione del segreto d’ufficio e abuso d’ufficio.

Nella requisitoria in cui hanno descritto un "clima tossico" in seno alla procura perugina, i pubblici ministeri Luca Turco e Leopoldo De Gregorio hanno chiesto la condanna anche dell’ex carabiniere del Ros, Orazio Gisabella, alla pena di tredici anni.

La pubblica accusa ha concluso anche per la condanna del cementiere di Gubbio Carlo Colaiacovo a tre anni; stessa pena sollecitata nei confronti di un altro carabiniere, Costanzo Leone.

I pm hanno chiesto quattro anno per l’avvocato Pietro Gigliotti e quattro anni e mezzo per il faccendiere Valentino Rizzuto.

La Procura ha concluso infine per il non doversi procedere, per prescrizione, nei confronti del carabiniere Fabio Sinato e del medico Ignazio Pusateri.

Il processo, andato avanti per mesi al palazzo di giustizia del capoluogo toscano, a cui Antonella Duchini è stata sempre presente, metteva insieme tre maxi filoni d’indagini: quello sulle consulenze affidate dall’allora procuratore; la corruzione per definire favorevolmente i procedimenti a carico di Rizzuto e le rivelazioni per la faida economico-familiare in seno agli industriali Colaiacovo.

Si torna in aula il 4 giugno, con in programma le arringhe delle parti civili. Udienze fissate anche il 25 giugno e il 3 luglio, quando potrebbe arrivare anche la sentenza. Con la prescrizione che incombe.

ste.bro.