Case Bruciate "Basta furti Pronti a incontrare il Comune"

Tre colpi in poco tempo. Prima hanno preso di mira il distributore esterno della tabaccheria. Venerdì notte è toccato alla farmacia, mentre venerdì sera - all’ora di cena - i ladri hanno colpito nella "Lavanderia Sole 2", nel cuore del quartiere perugino, portando via denaro e anche abiti. Case Bruciate sta facendo i conti con la microcriminalità. Ma i cittadini non ci stanno e dopo aver aperto chat di quartiere su WhatsApp per restare uniti e segnalare pericoli e disservizi, hanno anche creato una nuova associazione. Si chiama "Vivi Case Bruciate". Al ’vertice’ dell’associazione un team tutto al femminile guidato dalla presidente Annalisa Petrangeli, dalla vice Elisa Modarelli. La segretaria è Sofia Curini, mentre il tesoriere è Lorena Bettini. Ad affiancarli, ci sono i consiglieri Federica Angelini, Giacomo Giostrelli, Rolando Arcelli, Antonietta Picchiò, Donatella Picchiò, Carlo Conforto, Francesca Salvati ed Andrea Pierini. Di cose da fare ce ne sono tante. A spiegarle è la presidente Petrangeli: "L’obiettivo è rendere più vivibile, bella e sicura Case Bruciate - Ultimamente ci sono stati furti ai danni di attività commerciali e nelle abitazioni. Abbiamo ottenuto un incontro con il Comune, si terrà il 20 marzo alle 21 nei locali dell’oratorio Pingo (via Villa Glori 32). All’assemblea pubblica, oltre ai cittadini, parteciperanno i consiglieri comunali e rappresentanti delle forze dell’ordine per fare il punto sulla situazione del quartiere in termini di sicurezza e individuare criticità e possibili soluzioni". Intanto l’associazione ha "preso contatti con le forze dell’ordine" ed è in attesa di un appuntamento."Stiamo pensando ad altre possibilità di “difesa“. Nel frattempo proviamo tutti insieme a contrastare questo fenomeno segnalando qualsiasi anomalia, lasciando le luci dei balconi accese, guardandosi intorno con maggiore attenzione".