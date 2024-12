Cascia: dieci famiglie tornano a casa dopo la ricostruzione post sisma

Cascia - Prosegue la ricostruzione post sisma del patrimonio Ater. Dieci famiglie di Cascia pronte a rientrare nelle loro case. Gli alloggi erano stati dichiarati inagibili nel 2016 in seguito alle forti scosse di terremoto.

Martedì 10 dicembre alle 12 è in programma la cerimonia di riconsegna delle chiavi in via Graziani, ai numeri civici 17 e 19. Le famiglie di Cascia rientreranno nelle loro case completamente ricostruite.

Alla cerimonia di consegna delle chiavi interverranno Emiliano Napoletti, presidente di Ater Umbria, il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, Marco Larini, direttore di Ater Umbria e Stefano Calzon, responsabile settore di Ater Umbria.

La riconsegna delle case di Cascia avviene a poco tempo di distanza da quella di Norcia. Ater infatti nella città di San Benedetto ha già completato i lavori al complesso residenziale e le famiglie hanno già fatto rientro nelle nuove abitazioni.