Cascata delle Marmore, ingresso più semplice per i residenti

TERNI E’ attiva da venerdì scorso la nuova modalità di accesso alla Cascata delle Marmore per i residenti a Terni, per agevolare l’ingresso al parco. "I residenti non dovranno più recarsi in biglietteria e potranno accedere così direttamente al parco evitando le code – spiega l’assessore al turismo Michela Bordoni – .

Basterà entrare, da computer, smartphone o tablet sul sito della Cascata delle Marmore e cliccare sul link in home page. https://residentiternionline.tm.vivaticket.com Qui sarà possibile immettere i propri dati anagrafici e quelli di un documento in corso di validità ed ottenere il biglietto gratuito nominale, con il quale potersi recare direttamente ai varchi di controllo del parco, senza necessità di stamparlo e presentando il documento di riconoscimento. Una volta effettuata la prima registrazione, ogni giorno che il cittadino ternano vorrà tornare a visitare la Cascata, potrà scaricare in pochissimi passaggi un nuovo biglietto".