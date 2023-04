Cascata delle Marmore: aumentano ancora i visitatori

Nel mese di marzo appena conlcuso sono stati settemila in più gli ingressi alla Cascata delle Marmore rispetto allo stesso mesi dell’anno precedente. E’ quanto emerso durante l’illustrazione a Palazzo Spada del calendario di eventi che tra spettacolo, sport, animazionem accompegneranno lo scenario naturalistico della Cascata per tutto l’anno. Lo hanno presentato l’assessore al turismo Elena Proietti e Daniele Garrasi in rappresentanza del gestore della Cascata, Vivaticket, e le associazioni che hanno collaborato tra le quali l’associazione Cascata 365 con Silvia Blasi, Rafting Marmore con Stefano Pierini, l’Amatori Podistica con Luca Moriconi, l’Istituto Alberghiero Casagrande-Cesi di Terni, con il professor Caparvi. L’assessore Proietti ha fornito anche i dati sull’incremento degli ingressi al parco della Cascata in marzo che sono stati, come detto, settemila in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno e ha reso noto che fino a giugno ci sono già trecento gruppi scolastici prenotati per le visite. "L’obiettivo è anche quello di fare rete con tutte le associazioni e con gli altri siti turistici dell’area" sottolinea Proietti. Tra le altre iniziative, da maggio a settembre è prevista "la programmazione di visite guidate a Carsulae con il supporto dei materiali multimediali prodotti e dell’animazione di un attore teatrale della compagnia Artò, in unione alla guida classica". "L’animazione della visita - è stato spiegato – sarà impostata come uno spettacolo dal vivo di un monologhista". Le visite si svolgeranno nel fine settimana.