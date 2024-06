Casa del Made in Italy. Il ministro Adolfo Urso oggi taglia il nastro

Il ministro delle Imprese Adolfo Urso sarà oggi alle 12 a Perugia per il taglio del nastro della Casa del Made in Italy, in via Mario Angeloni 72. Il progetto delle Case del Made in Italy, già inaugurate a Torino e Catania nelle scorse settimane, punta a costruire una cabina di regia tra i territori per far sì che ci sia un raccordo tra le sedi locali e le direzioni generali centrali del Mimit, e poter lavorare in sinergia con gli stakeholders per fornire risposte alle esigenze del tessuto produttivo.