Cartello divelto e rubato prima dell’inaugurazione

TODI – Definirla bravata significherebbe sminuire quanto accaduto, soprattutto in un’occasione che voleva celebrare anche a Todi la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il sindaco Antonino Ruggiano tira dritto al bersaglio e in una diretta Facebook di pochi minuti stigmatizza quanto successo ieri al termine del convegno organizzato dall’associazione Fidapa e dal titolo "Libere di contare". Un cartello (stradale) con la semplice scritta "Via dalla violenza. Sempre", che voleva sancire l’inaugurazione, sul Parco della Rocca, di un piccolo, significativo spazio è stato sistematicamente distrutto prima che i relatori del convegno, riuniti per parlare di pari opportunità nel mondo del lavoro e di certificazione di parità di genere come strumento di policy aziendale per l’abbattimento del Gender Gup, giungessero sul posto per il taglio del nastro.

E il primo cittadino, che è stato avvisato con una telefonata, lancia strali diretti al responsabile o ai responsabili, che saranno individuati tramite le telecamere installate sul principale polmone verde cittadino. "Non so quale mente deficiente possa partorire simili gesti – afferma Ruggiano - ma occorre fermarci e riflettere su quello che stiamo facendo. Perché il segnale che stiamo dando è sbagliato. Via dalla violenza ma sempre, soprattutto nei momenti in cui si cerca di celebrare un momento in cui la violenza non deve esistere".

S.F.