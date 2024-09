Carosati centra il bronzo ai mondiali in Canada

GUALDO TADINO - Un prestigioso bronzo per l’arciere gualdese Roberto Carosati ai campionati mondiali "Campagna" svoltisi nei giorni scorsi in Canada. Ha conquistato il podio con prestazioni superlative, che hanno messo a prova le sue capacità tecniche e la saldezza di nervi. S’è iniziato nella prima giornata, con un esordio ottimale, nel quale ci sono state le qualificazioni affrontando prove su distanze sconosciute: Carosati s’è piazzato all’undicesimo posto nella classifica con 414 punti in una classifica affollatissima. La posizione è ulteriormente migliorata nella seconda prova, nella quale si è tirato su distanze conosciute: è arrivato l’ottavo posto con 826 punti e la qualificazione per i successivi scontri, programmati per la eliminazione diretta. Il primo turno ha visto un grandissimo Carosati, che s’è confrontato con lo svedese Benschold e lo ha battuto per 104-101. Grandissima anche la prestazione nei quarti di finale con brillante vittoria nel confronto con l’austriaco Wiener, battuto 106-103. Nella tiratissima prova di semifinale c’è stato il pari con il tedesco Stadler: nello spareggio, ambedue gli arcieri hanno realizzato il massimo punteggio, con qualifica del tedesco per "il centro più perfetto". Nella gara finale per il bronzo, Carosati ha battuto il tedesco Luepkeman, per 65-60: grande soddisfazione di aver conquistato un alloro di valore. Una bella notizia per i gualdesi, dove il tiro con l’arco ha portato diversi trofei. A.C.