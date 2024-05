Carolina Morace al convegno

TERNI “Diritto alla salute per le persone transgender“, è il il tema dell’incontro di sabato alle 17 all’Hotel Michelangelo. L’iniziativa organizzata dal M5S in collaborazione con l’associazione Esedomani rientra nell’ambito degli eventi del Pride di Terni che si terrà il 25 maggio.

Sabato interverranno tra gli altri Carolina Morace, avvocata, ex calciatrice; Fabrizio Marrazzo, attivista e portavoce del Partito Gay per i diritti Lgbt; Paola Babocci, psicologa e psicoterapeuta; Giulia Senofonte, endocrinologa esperta in percorsi di affermazione di genere.