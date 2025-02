Caro Fido, ma quanto mi costi?. Spa e vestitini: altro che vita da cani

Yo Yo, maltesina tutto pepe, è appena scesa dal lettino. Profuma di borotalco e ha un fiocchetto rosa sulla frangetta. Dopo di lei è il turno di Carlotta, una barboncina color crema che dopo il taglio a forbice dovrà essere sottoposta ad un trattamento all’ozono. Serve per problemi dermatologici, è utile per stemperare i cattivi odori, è lenitivo in caso di pruriti, arrossamenti e malassezia, fenomeni che possono interessare i quattrozampe.

Fido ormai fa parte della famiglia. Trattato come uno di casa, mangia cibo dietetico, frequenta le Spa, non disdegna i massaggi, si fa bello a colpi di spazzola e sforbiciate alla moda. Alessandro Giacometti, titolare della “Toelettatura Bonazzi“, ha un salone in centro. Riceve maltesi, barboncini, bulldog francesi e cani di piccola taglia su appuntamento. Offre servizi di mini spa, bagnetti, tosatura, stripping, trattamenti antiparassitari. Usa prodotti specifici per non irritare la cute dei nostri amici, profumi e borotalco post bagnetto per togliere l’umidità al pelo. Dispone di due phon, uno un po’ più potente per i non paurosi, l’altro più delicato per un soffio morbido.

"Lavorare con gli animali – racconta Alessandro - è come lavorare con i bambini: c’è chi si stanca, chi cerca la mamma. Serve pertanto una gran passione, molto pazienza ed esperienza". Ma quanto costa mantenere un cane pulito e in ordine? Per la toelettatura e il bagnetto, in media, si spendono 30 euro. Per la Spa 25 euro. Per i barboncini sono molto richiesti i tagli asian style: richiedono una ventina di minuti e precisione.

E poi c’è il capitolo accessori. Il mercato propone un’infinità di prodotti per l’amico più fedele dell’uomo. Dai vestitini in ciniglia, a quelli più eleganti in velluto col cappuccio e gli strass. Costano da un minimo di 70 euro ad un massimo di 110. Servono poi le pettorine, i trasportini termici, quelli in ecopelle lavabili da viaggio con cinture di sicurezza hanno cartellini che sfiorano i 200-300 euro.

Ma i quattrozampe devono pur giocare. E allora per rendere più piacevole questa vita da cani ecco il poof portagiochi e la cuccetta rivestita in morbida lana. Idee regalo? Ci sono i piumini (siamo intorno a 90 euro), i porta bustine per i bisogni, i collari di mille colori, i fermaglini. Guai a trascurare l’igiene personale dei nostri animali. Per loro gli esperti hanno studiato appositi shampoo, acque di colonia e prodotti antipulci masticabili o spray, prezzi da 5 a trenta euro. Quando scocca l’ora della cuccia, dentifricio e spazzolino per evitare le carie e lucine di cortesia accese per rendere il sonno più soft.

Silvia Angelici