“Caro Fantozzi“: c’è Anna Mazzamauro a Trevi

“Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi” è uno degli spettacoli più attesi della stagione del Clitunno, “Atto 2 specialità Teatro (locale confermato)”: domani alle alle 21 l’appuntamento è con Anna Mazzamauro (nella foto) che, accompagnata da Sasà Calabrese alla chitarra e al pianoforte, porterà sul palco parole e musica per Paolo Villaggio.

"Se all’improvviso chiudo con nostalgia gli occhi della memoria mi ritrovo di fronte, come uno specchio appannato dal tempo, gli occhi innamorati del ragionier Ugo Fantozzi che guardano me oramai per sempre signorina Silvani" racconta l’attrice dopo venti anni di assidua frequentazione con Paolo Villaggio. "Dal cinema che ti ha reso leggenda io, riconoscente e in debito – prosegue – , ho l’ardire di raccontarti in teatro proprio per restituire a Paolo Villaggio la grazia".

Nello spettacolo i racconti scritti da Villaggio si uniscono a quelli di Anna Mazzamauro in un rimbalzo di emozioni. Ci sono aneddoti, ricordi e personaggi di Fantozzi ma anche le diete mostruose di Villaggio, la paura di vivere la sua carriera, il suo incontro con Giorgio Strehler.

"E se non bastassero le parole – conclude – c’è la musica dal vivo di Sasà Calabrese. Il suo pianoforte, la sua chitarra, i miei costumi e le scene, perché “Come è ancora umano lei…caro Fantozzi” non è un semplice monologo ma uno spettacolo completo". I biglietti costano 18 euro, ridotto 15, informazioni e prenotazioni al 375.6245808, prevendite sul circuito VivaTicket.