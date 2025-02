Carnevale, è tutto pronto. Ma i carri non ci saranno

SPOLETO - Anche quest’anno il carnevale spoletino non sarà animato dai carri allegorici. Il problema è sempre lo stesso: il comitato organizzatore non riesce a trovare spazi adeguati per allestire i carri e allora ancora spazio ai gruppi mascherati. Intanto però sono state definite le date degli eventi 2025. Si svolgeranno il 23 febbraio e il 2 marzo le due sfilate della 196esima edizione del carnevale spoletino. La prima avrà luogo in centro storico coinvolgendo piazza Campello, piazza del Mercato, piazza della Libertà, corso Mazzini e via Duomo. La seconda, invece, andrà in scena lungo viale Trento e Trieste nella zona compresa tra il piazzale d’ingresso dell’Istituto per sovrintendenti e i giardini pubblici di largo Moneta. In entrambe le feste, però, come detto, saranno assenti i carri allegorici. Anche quest’anno si è rivelata non positiva, la ricerca avviata negli scorsi mesi dal comitato organizzatore della manifestazione di un capannone dotato delle adeguate caratteristiche per ospitare le fasi di realizzazione e allestimento dei carri. Confermata, invece, la partecipazione di numerosi gruppi mascherati.