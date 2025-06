Carlo Verdone accende la polemica: “Qui a Rieti c’è il centro del mondo”. Ma Foligno rivendica il ‘primato’

Foligno, 8 giugno 2025 – È un post Facebook del celebre attore e regista Carlo Verdone a riaccendere l’orgoglio folignate di essere “centro del mondo“. “Rieti. Ieri notte – scrive Verdone nel post pubblicato nel primo pomeriggio di ieri - dopo un incontro con la città, in questa piccola piazza del centro storico (Piazza San Rufo) mi sono fatto scattare questa foto su un monumento marmoreo denominato “la caciotta“. Sulla base l’immagine dell’Italia. Cosa ha di particolare? Che questo punto esatto dove sono seduto è il centro preciso dell’Italia. L’ombelico del nostro stivale. Anche Foligno rivendica, mi dicono, di essere il centro preciso. Lascio ad altri la sentenza. Un abbraccio a tutti e buon weekend. Carlo Verdone”.

Una presa di posizione che, a queste latitudini, viene vista quasi come un affronto e una lesa maestà, perché Foligno da anni rivendica il ruolo. Il sito del Comune di Foligno ricorda come la città abbia svolto, per anni, una funzione di cerniera tra nord e sud Italia, tra Mar Tirreno e Mare Adriatico, qualificandosi come polo commerciale e nodo stradale. La tradizione parla però del Caffè Sassovivo, locale di corso Cavour, dove c’era un biliardo con in mezzo un birillo. Proprio lì si troverebbe il centro del mondo. Quel bar non c’è più, così come il biliardo e birillo.

‘’Lu centru de lu munnu’ però non si sono spostati. Oggi lo ricorda un cristallo incastonato nel pavimento. Sul post di Verdone, condiviso e commentato a valanga, si sprecano gli interventi dei folignati. Tra questi anche il celebre attore e comico Andrea Paris: “Foligno lu centru dellu munno! Punto”. Partono poi gli inviti, come Viviana: “Non ti resta che venire a trovarci a Foligno, se vieni in questi giorni c’è anche la Giostra della Quintana. Sei invitato ufficialmente a cena nel mio rione dove si mangia da paura”. Oppure l’avvocato Dario Epifani, che ricondividendo il post spiega: “Direi che dovrebbe essere invitato a Foligno per raccontargli la vera storia de “Lu centro de lu munnu”. In proposito sollecito l’amministrazione comunale a invitarlo e a donargli la documentazione. Non facciamoci scippare la leggenda”.