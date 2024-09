Carlo Verdone mattatore per “Umbria Cinema“. Tutti i premiati in un’edizione di grande successo

Il mattatore Carlo Verdone ha chiuso con il sold out in Piazza del Popolo la quarta edizione di “Umbria Cinema“, il festival con direttore artistico Paolo Genovese, promosso da Regione e Comune. La serata di domenica, condotta da Gabriella Germani, ha portato sul palco, l’amatissimo artista romano, icona del cinema italiano: intervistato da Gloria Satta, Verdone ha ripercorso la sua lunga carriera come attore e regista. Non sono mancati divertenti aneddoti, con i ricordi sul suo rapporto con Sergio Leone, Ennio Morricone e Alberto Sordi ma anche il legame con l’Umbria: verdone ha ricrdato “Io e mia sorella“ girato a Spoleto ed espresos il desedrio di realzzare un film a Todi. A Verdone è stato poi consegnato il Premio Gigi Proietti dalla Presidente della Regione Donatella Tesei e l’attore ha ricordato Proietti come "il più grande di tutti". E sabato consegna dei premi ufficiali alle pellicole in concorso: Miglior film “Confidenza” di Daniele Luchetti, migliore attrice Valeria Golino per “Te l’avevo detto” di Ginevra Elkann, miglior attore Marco D’Amore per “Caracas”, miglior regia Piero Messina per “Another End”, miglior sceneggiatura Ginevra Elkann e Chiara Barzini per “Te l’avevo detto” e miglior opera prima Margherita Vicario per “Gloria!”.

"Un’edizione di grande successo – commenta Paola Agabiti, assessore regionale a cultura e turismo – che fa della nostra regione una terra di cultura e di spettacolo. Un importante evento che attira un numero sempre più elevato di spettatori non solo a Todi. Una vetrina per l’Umbria all’insegna della cultura quindi, per la quale abbiamo lavorato investendo su una promozione integrata del territorio e multisettoriale. In questi anni abbiamo richiamato l’interesse delle case cinematografiche anche attraverso contributi per quelle produzioni che accenderanno le luci sulle città, sui borghi e su tutte le meraviglie ambientali".