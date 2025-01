Caritas, servizio civile. Ci sono sedici posti

Sono sedici i posti a disposizione per volontari operatoti selezionati del bando dei progetti di Servizio Civile Universale 2025 della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve dei suoi tre ambiti socio-caritativi: Centro d’Ascolto; Empori della Solidarietà; Mensa “don Gualtiero”.

Gli interessati, giovani dai 18 ai 28 anni di età, hanno tempo fino alle 14:00 del 18 febbraio per presentare la domanda di adesione ai progetti di Servizio civile universale che il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato nel bando, il 18 dicembre 2024, per la selezione di 62.549 operatori volontari. Caritas Italiana vede finanziati complessivamente 2.324 progetti in Italia, per un totale di 61.166 posti, e 184 progetti all’estero: tutti della durata di 12 mesi con avvio previsto a fine maggio 2025.

Tra questi sono presenti anche i progetti dei programmi regionali a cui partecipano tutte le Caritas diocesane della regione Umbria, in cui la Caritas di Perugia è presente con i tre progetti sopramenzionati.