Caritas, più volontari e aiuti alle famiglie

GUALDO TADINO – Con voto unanime, i soci ed i volontari del Cvs, il centro di volontariato sociale della Caritas diocesana, hanno approvato il bilancio consuntivo del 2022. Le uscite hanno raggiunto la rilevante cifra di 122mila euro, 60mila dei quali, però, sono stati usati per completare il progetto ’Non solo pane’, finanziato con donazioni specifiche per il completamento delle opere strutturali negli spazi sotto la chiesa di San Giuseppe Artigiano. Per dare sostegno alle famiglie bisognose, con aiuti a livello di pacchi alimentari, di pagamento delle bollette e per altre necessità sono stati usati oltre 40mila euro. Le entrate per poco meno di 50mila euro sono frutto di donazioni da parte dei privati (10 mila), dal 5 per mille (2,2 mila) al Cvs, (che è una onlus), dall’8 per mille alla Chiesa cattolica (15 mila), dalla Fondazione Cassa di risparmio (10), da Comune e Regione, dalla pesca di beneficenza, dalle attività di Natale. Il disavanzo di gestione di circa 12 mila euro è stato coperto attingendo a riserve. La presidente Maria Letizia Baldelli, nella sua relazione, ha espresso piena soddisfazione: con la nuova sede è cresciuto anche il numero dei volontari, con molti giovani, e attivato l’emporio per aiuti alimentari.