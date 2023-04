Cari turisti, siamo pronti per voi Servizi riaperti ed eventi Gubbio si prepara al week end

La città si prepara ad un weekend da tutto esaurito, con le strutture ricettive ed alberghiere che sono sostanzialmente al completo. In concomitanza con le celebrazioni pasquali, l’amministrazione ha voluto rendere Gubbio pronta alla notevole folla di turisti attesi per le giornate che portano a lunedì.

Sono stati infatti riaperti, a partire dalla giornata odierna, i bagni pubblici di Via XX Settembre, sottoposti a lavori di riqualificazione e sistemazione, per i quali l’amministrazione comunale ha deciso di investire 45mila euro. In virtù delle ingenti presenze, dovute non solo alla Pasqua ma anche alle mostre presenti nel territorio – su tutte quella di Leonardo da Vinci, che nel solo mese di marzo ha registrato un incremento delle visite del 200 per cento – che Gubbio dovrà fronteggiare, i bagni saranno fruibili gratuitamente fino a lunedì.

La città va anche in aiuto delle famiglie con il format, ormai consolidato, di Gubbio Baby Buskers, che offre spettacoli ed intrattenimento di strada in particolare per i più piccoli. Dalle 16 di oggi, nei Giardinetti di Piazza Quaranta Martiri, ci sarà la “Festa dei Bambini”, con animazione, baby dance, truccabimbi e tanto altro.

Nel Lunedì dell’Angelo, invece, l’appuntamento si sposta alle 16 in Piazza Grande, con intrattenimento e laboratori dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni; il tutto a cura della compagnia CreaMe. Inoltre, nel weekend che è entrato, la navetta per il centro storico circolerà regolarmente, mentre sarà attivo fino a lunedì il servizio navetta gratuito di collegamento tra Piazza Quaranta Martiri ed i parcheggi esterni situati in Viale Paruccini, Via Beniamino Ubaldi, Via del Bottagnone, Parco della Vittorina.