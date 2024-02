Capuano è baluardo. Pereiro in ripresa

IANNARILLI 6: partita di ordinaria amministrazione per il portiere che si fa trovare presente quando è necessario

SGARBI 7: prestazione impreziosita dal gol del vantaggio realizzato quasi a freddo

CAPUANO 7: si conferma baluardo solido della retroguardia rossoverde che il capitano dirige, al solito, in maniera efficace

LUCCHESI 6.5: partita più che sufficiente per il giovane difensore che gioca con determinazione (dal 27’st FATICANTI 6.5)

CASASOLA 6: in crescita rispetto alle ultime uscite. Utile in fase propositiva ed anche in quella di contenimento quando è necessario ripiegare per neutralizzare le offensive avversarie

DE BOER 6.5: lavoro sporco ma costante per l’olandese che regge le trame del centrocampo ed entra nell’azione del raddoppio (dal 35’st LABOJKO s.v.)

AMATUCCI 6.5: parte nuovamente dall’inizio nel ruolo di regista e conferma affidabilità e spirito di sacrificio (dal 27’ st DALLE MURA 6)

LUPERINI 6: garantisce molto movimento ed è spesso bersaglio di interventi fallosi

CARBONI 6.5: gara positiva per l’ex del Monza che è anche autore dell’assist nel gol che sblocca il risultato

PEREIRO 6: l’uruguaiano, pur non brillando come col Cittadella, mostra segnali di ripresa confortanti per tutta la squadra (dal 35’ st MARGINEAN s.v.)

FAVILLI 6.5: l’attaccante rientra dopo due turni di squalifica e si muove con profitto provando più volte a concludere a rete (dal 20’ st RAIMONDO 7)

Massimo Ciaccolini