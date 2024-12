Capodanno in diretta. Da piazza San Domenico sui canali di Rai Radio 2

Una grande occasione di promozione. La città si prepara ad un nuovo bagno di celebrità grazie al Capodanno di Rai Radio 2. L’iniziativa è stata di fatto annunciata con la presentazione che si terrà domani a Palazzo Donini. Intanto però emergono i dettagli, anche grazie al via libera della Giunta comunale pubblicato all’albo pretorio, dove c’è anche la convenzione tra Regione, Comune e Rai Com. La festa sarà condotta da Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo, con un grande cast, in diretta su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre dalle 22.30 alle 1.30. Fissati i paletti di promozione e logistica. Sul palco saranno presenti i brand di Regione, Comune, Rai e associazione Paiper. Saranno molti i contributi pubblicati sui social per promuovere l’evento durante la serata. Il Comune si impegna a garantire la disponibilità e la fruibilità di piazza San Domenico e fornirà alla Rai assistenza logistica e permessi di accesso, aree di parcheggio e mezzi speciali. A carico del Comune anche il catering per una cinquantina di persone, il transfert tra alberghi e location (piazza San Domenico) per il periodo dei lavori. Regione e Comune assumono con Rai Com anche l’impegno di collaborare all’individuazione di temi, argomenti, messaggi da trattare nell’ambito del programma e di mettere a disposizione di Rai Com, su richiesta di Rai Com e Rai, esperti, consulenti nonché dati, banche dati, materiale audiovisivo esistente, studi. La Regione si impegna a corrispondere a Rai Com 200mila euro oltre Iva.

Alessandro Orfei