Caos traffico a Ponte San Giovanni "Rampe", il progetto accelera

L’intenzione è quella di terminare il progetto prima possibile, perché il raddoppio delle rampe tra E45 e Raccordo a Ponte San Giovanni davvero potrebbero ridare fiato alle file che si formano ogni giorno. I tecnici sono al lavoro e il passaggio ora è quello di stabilire se necessita o meno la Valutazione di impatto ambientale. Regione e Comune hanno confermato la richiesta di mantenere lo svincolo di via Adriatica in entrata e uscita, con l’aggiunta di una "bretellina" per poterla far funzionare dopo il raddoppio. E Palazzo dei Priori ha anche chiesto che il progetto sia compatibile con una previsione di Piano regolare che dalla rotatoria di via Adriatica porta verso Balanzano. Siamo insomma ai dettagli di un’opera che non va scordato è stata finanziata solo in modo parziale al momento: : sui 50 milioni necessari all’opera (un decimo delle risorse che servono per il Nodino), ne mancano circa 14, elemento non secondario. Saranno inoltre montate anche barriere antirumore fotovoltaiche che forniranno energia rinnovabile da un pannello all’interno dell’abitato di Ponte San Giovanni e gli interventi verranno realizzati in 12 fasi costruttive, studiate appositamente nel numero e nella tipologia in relazione alle condizioni di mobilità di area vasta e finalizzate proprio a minimizzare i disagi alla circolazione, valutando anche opportune deviazioni, viabilità provvisorie o alternative e lavorazioni notturne.

Vanno avanti intanto i lavori in quel tratto con file che sono più contenute rispetto al primo orribile giorno in cui sono stati aperti i cantieri. L’assessore regionale Enrico Melasecche ha effettuato nella serata di ieri un sopralluogo al centro di controllo Anas e poi in cantiere, confermando che tutto sarà concluso entro domenica e riferendo qual è l’intervento in corso. "Lungo l’asse Collestrada-Ponte San Giovanni i due ponti sopra al Tevere sono uniti da un lungo giunto di dilatazione nel senso di marcia le cui problematiche negli anni vengono oggi per la prima volta affrontate".

M.N.