Caos alla fermata dell’autobus. Giovane senza biglietto tenta di aggredire il controllore

Caos alla fermata dell’autobus dell’ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Perugia. Ancora un tentativo di aggressione ai danni dei controllore dell’autobus della città. Gli agenti della squadra volante, in seguito a una richiesta di intervento, sono intervenuti in piazzale Menghini, scalo appunto dei pullman di linea, dove era stato segnalato un uomo aggressivo.

Il presunto responsabile, un 29enne poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, alla richiesta del controllore dell’autobus di esibire il biglietto, si sarebbe rifiutato di mostrarlo, andando in escandescenza e divenendo aggressivo, circostanza che ha indotto il dipendente dell’azienda di trasporto pubblico a richiedere l’intervento della polizia.

Gli agenti della squadra volanti, una volta raggiunto la fermata del bus, hanno identificato il ragazzo, un maliano appunto di 29 anni, regolarmente in Italia - che è stato denunciato una volta concluse le procedure di identificazione.

Le aggressioni ad autisti e controllori sugli autobus, come il personale al lavoro sui treni della nostra regione, purtroppo sono un fenomeno in continua crescita, al pari delle aggressioni subite dal personale sanitario durante il servizio. Come continuano a essere in costante ascesa anche gli episodi di danneggiamenti, spesso e volentieri gesti gratuiti. Iari l’ultimo episodio alla fermata dell’autobus dell’ospedale.

L.F.