Cantieri su E45 e Raccordo Chiude lo svincolo del Ponte

– Sarà un fine agosto e un inizio settembre niente affatto semplice per il traffico a Perugia, dato che ci saranno due cantieri in corrispondenza di due nodi importanti della città. A partire da martedì prossimo, 22 agosto, saranno infatti eseguiti due interventi sul raccordo Perugia-Bettolle e sulla E45, nel tratto tangenziale alla città di Perugia. Per contenere i disagi al traffico, i lavori sono stati calendarizzati in modo da iniziare dopo il picco dell’esodo estivo e terminare prima dell’inizio delle scuole.

Nel dettaglio, sulla E45 saranno eseguiti lavori di ripristino della pavimentazione e sostituzione di un giunto di dilatazione su un tratto della carreggiata nord (direzione Cesena) tra lo svincolo di Ponte San Giovanni e l’innesto del raccordo Perugia-Bettolle. Per consentire gli interventi da venerdì 25 agosto il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Ponte San Giovanni sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. Inoltre, il traffico proveniente dal raccordo Perugia-Bettolle non potrà immettersi sulla E45 in direzione Cesena, ma dovrà proseguire in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Montebello: un bel guazzabuglio insomma. Per ridurre al minimo la durata del cantiere, le lavorazioni si svolgeranno 24 ore su 24 senza interruzioni. Il completamento è previsto entro domenica 3 settembre. Nelle tre giornate precedenti l’avvio del cantiere, ovvero da martedì 22 a giovedì 24 agosto, saranno eseguiti gli interventi di rinforzo della pavimentazione sulla carreggiata sud (direzione Roma) che dovrà ospitare il doppio senso di marcia durante i lavori. Per consentire le attività il transito in direzione sud sarà consentito sulla corsia libera (marcia o sorpasso). Entrambi i cantieri rientrano nel piano di riqualificazione della rete stradale Anas in Umbria, per un investimento complessivo di oltre un miliardo di euro tra lavori ultimati, in corso e programmati. Il piano complessivo sta consentendo di rimettere completamente a nuovo gli 808 chilometri di strade che Anas gestisce in Umbria.