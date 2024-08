Canile, Comune pronto a comprarlo. Trattativa con l’ex comunità montana

C’è una trattativa in corso da parte del Comune per l’acquisto del canile comprensoriale di Mezzavia a Lerchi (che attualmente ospita 145 cani e una ventina di gatti). Lo ha confermato in consiglio comunale l’assessore all’ambiente Mauro Mariangeli, rispondendo al capogruppo di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani.

"L’amministrazione è disponibile ad assumersi l’onere dell’acquisto del canile: sono in corso una serie di confronti con il commissario liquidatore delle Comunità Montane che sono a buon punto e credo possano concludersi positivamente", ha detto Mariangeli. Lignani dai tavoli della minoranza aveva chiesto un aggiornamento della situazione riguardante l’alienazione del canile, con particolare riferimento all’importo che il Comune è disposto a versare e ai tempi di definizione della trattativa. L’assessore ha dunque ricostruito l’iter della vicenda, ricordando i diversi incontri e colloqui intercorsi con il liquidatore. Inizialmente era stata definita una stima del valore di mercato del canile in 386 mila euro definita dall’assessore "non accettabile".

Ora invece sembra essere vicino un accordo, "perché il liquidatore alla fine ha chiesto 89 mila euro e noi siamo disposti a chiudere la trattativa a 85 mila euro – ha chiarito ancora Mariangeli – Siamo intenzionati ad accollarci direttamente l’onere dell’acquisto e porre fine così a una situazione di precarietà della struttura, nella quale l’Enpa, con la dottoressa Tintori, ha fatto investimenti importanti ultimamente sulla palazzina nei pressi dell’ingresso, che ora è fruibile per le visite e le cure degli animali", ha aggiunto l’assessore nel suo intervento in consiglio.

In sede di replica, il consigliere Lignani Marchesani si è detto soddisfatto della risposta dell’assessore: "Quando ci sono degli enti che dialogano e vogliono trovare punti d’incontro, si possono ottenere reciproche soddisfazioni", ha commentato il rappresentante di Castello Civica, prendendo atto favorevolmente della trattativa in corso e del consistente abbassamento del costo di acquisto per il Comune invitando "dopo l’acquisizione del canile, le altre amministrazioni a un coinvolgimento attivo con una forma di compartecipazione nella gestione della struttura e di ripartizione delle spese".