Cani & padroni, a Colle San Paolo i quattro giorni della cinofilia

PANICALE – Quattro giornate dedicate alla cinofilia a Colle san Paolo, Panicale, dove si è svolto il sesto derby ENCI in concomitanza con il trofeo Trasimeno Valnestore per cani singoli. Il derby che può essere disputato una sola volta per cane, è stato vinto da Ultimo, di Emiliano Cruciani mentre il trofeo Trasimeno Valnestore è andato a Boby del proprietario Andrea Santi. Presenti all’evento l’assessore regionale Roberto Morroni, il sindaco di Panicale Giulio Cherubini e il presidente della commissione gestione cinghiale Fausto Castellani dell’Atc1. L’evento ha visto la collaborazione di tutte le squadre dell’Atc1 distretto 12, la squadra di Monteleone – Montegabbione, la Pacifica Moderna di Piegaro, la squadra di Paciano, la Sam2000 di Mugnano e quella di Montesperello. Soddisfazione espressa dal rappresentante dell’organizzazione Fabio Posti: "I 126 cani che hanno partecipato alla manifestazione ne sottolineano l’ottima riuscita. Ringrazio i collaboratori, i volontari del circolo Arci di Colle san Paolo e i proprietari dei terreni dove si sono svolte le prove".