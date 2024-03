Campo del Sole risplende. Finiti i lavori di restyling dell’opera a cielo aperto

Sono conclusi i lavori di restyling del Campo del Sole di Tuoro sul Trasimeno. Si tratta di un importante intervento di riqualificazioni di una delle più imponenti opere a cielo aperto del territorio e che ha inteso riportare alla luce la strada di pietra pensata per svilupparsi come una spirale attraverso le grandi opere scultoree in pietra serena. La strada porta al centro di questo museo a cielo aperto la cui struttura racconta proprio l’essenza stessa del Campo del Sole. Ed ecco che dopo decenni in cui la strada era rimasta coperta dall’erba ed era letteralmente scomparsa, un’opera di semplice realizzazione riporta enorme valore e bellezza alla più importante opera moderna del territorio. Tra il 1985 e il 1989 27 scultori hanno creato 27 colonne-sculture alte circa 4,50 metri. Il progetto è stato creato dagli scultori Mauro Berrettini, Pietro Cascella e Cordelia von den Steinen e curatore ne è stato lo storico dell’arte e critico d’arte italiano Enrico Crispolti. Le opere all’ingresso del parco sono di Kuo-Wei Tu. Il sindaco Maria Elena Minciaroni parla della fine di questo intervento come di una "emozione" anche per via del forte impatto scenico ottenuto grazie al lavoro di sapiente illuminazione. "Finalmente un’ illuminazione adeguata per Campo del Sole, un’ illuminazione studiata nei minimi dettagli, un progetto illuminotecnico nel quale gli effetti di luci ed ombre su ogni colonna scultura ne amplificano la profondità, la tridimensionalità, ne risaltano la bellezza materica e scultorea – ha scritto pubblicamente il primo cittadino sul suo profilo social - . Scatteremo immagini professionali e faremo comunicazione social, attraverso le quali potremo vedere da Campo del Sole la bellezza del Pontile e dal Pontile quella di Campo del Sole, con luci che comunicheranno e che daranno una visione unica ed univoca di questa riqualificazione e valorizzazione del lungolago, che non rappresenta solo Tuoro ma tutto il Trasimeno. Parleremo in seguito ed in maniera approfondita, sia con incontri che sul canale ufficiale del Comune, del progetto complessivo che sta coinvolgendo la riqualificazione di tutta la zona lago e che ha visto un primo stralcio di intervento sul Parcheggio di Punta Navaccia, interventi su Campo del Sole e per concludere quello più importante sul Pontile. Riqualificazione che coinvolgerà, successivamente, anche Punta Macerone ed il nuovo lungolago di Borghetto. Per questi ultimi progetti sono in itinere le procedure per l’ affidamento dei lavori. Tutto questo è stato possibile grazie al grande gioco di squadra che ha visto coinvolti gli amministratori, i tecnici comunali, i progettisti e la Regione dell’ Umbria".