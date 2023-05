Campionessa Majorettes Maria Giulia Martini d’oro

La reginetta delle majorettes è Maria Giulia Martini. La dodicenne magionese ha conquistato il podio più alto per la sezione del V Campionato Nazionale Majorettes-Sport, organizzato da Ambima aps e Majorettes-Sport World Federation, tenutosi nel fine settimana a Montecatini. Viene così premiata anche la lunga tradizione che lega Magione a questa disciplina insieme a quella bandistica. La filarmonica Giuseppe Biancalana di Magione, che vanta appunto una lunga storia per quello che riguarda il suo gruppo di majorettes, ha partecipato alle competizioni delle diverse categorie e festeggiando la vincita del primo posto di Maria Giulia Martini entrata nel gruppo delle majorettes soltanto lo scorso anno. "Vedere salire sul gradino più alto - è il commento del presidente Enrico Cosci - è stata un’emozione incredibile che premia l’impegno di tutta la filarmonica che sostiene le sue ragazze in modo incondizionato. Ringraziamo le insegnanti Francesca Pistaferri ed Arianna Bigi per aver preparato al meglio le ragazze". "I giorni prima – racconta la giovane campionessa Maria Giulia che vede in squadra anche la sorellina minore Maria Letizia - avevo molta ansia. Sabato ho pensato solo a impegnarmi per il gruppo: per quell’esercizio mi sentivo più sicura perché tutte le cose che dovevo fare mi venivano bene e perché ero insieme alle mie compagne. Domenica ero un po’ tesa, ma mi sono sentita molto sollevata quando Arianna e Francesca mi hanno accompagnata e quando sono stata sostenuta dalle mie compagne. Ringrazio Arianna, Francesca, tutte le mie compagne, e tutti quelli che mi hanno sostenuta e incoraggiata". È ammessa al campionato europeo che si terrà nei giorni 22-25 giugno 2023 a Maribor in Slovenia.

Sara Minciaroni