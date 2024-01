Campione italiano Nourdinne Amanaa : "Sportivo e ambasciatore di legalità"

Medaglia d’oro al Campionato Italiano Assoluti, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana, per il 22enne umbro Nourdinne Amanaa ( categoria 67 kg), allenato dal maestro Alessio Gaggioli. Nourdinne Amanaa è arrivato ai Campionati di Pugilato presentandosi con il titolo di campione regionale umbro, suo da due anni, ed un palmares di 35 incontri sostenuti negli ultimi 4 anni dove ha riportato 30 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte.

La vita dell’atleta è caratterizzata, da anni, da due tipologie di allenamenti differenti sostenuti quotidianamente nella palestra “Perugia Fight Boxing School” di Sant’Andrea delle Fratte a Perugia, del maestro Gaggioli, una dieta rigorosa e numerosi sacrifici. Il 22enne però è anche ambasciatore di legalità: infatti la Perugia Fight Boxing School, grazie ad un protocollo di intenti realizzato con il Siulp Umbria (il Sindacato italiano unitario lavoratori di polizia) e con l’Associazione Liberata Margot, vede le parti impegnate in azioni formative dedicate in particolar modo ai ragazzi delle scuole su argomenti come il bullismo, la violenza di genere e altri fenomeni di violenza. "Fare formazione vuol dire investire sul futuro della nostra società ovvesro sui cittadini del domani", sottolinea Gaggioli. "La vittoria di questo titolo – dice il campione – è una vittoria che dedico a tutti coloro che mi hanno sostenuto e accompagnato in questo percorso, a partire dal mio maestro, dal suo staff e dalla mia famiglia. Ho un solo modo per onorare questo fantastico sport…continuare ad allenarmi con sacrificio e serietà, continuando a condurre una vita basata sul rispetto di se stessi e degli altri".