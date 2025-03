Cambio al vertice per il Festival dei Due Mondi. Daniele Cipriani subentra a Monique Veaute

Cambio al vertice per il Festival dei Due Mondi. Lascia Monique Veaute (foto), alla scadenza naturale del suo contratto al termine dell’edizione 2025, e al suo posto subentra alla direzione artistica Daniele Cipriani, impresario di danza, arte e balletto.

A rendere ufficiale il passaggio è il ministro della Cultura Alessandro Giuli in una lettera inviata al presidente del Festival e sindaco di Spoleto Andrea Sisti e al Cda nella quale definisce Cipriani "giovane talento nel campo della danza e della musica". A lui dunque andranno le redini della storica manifestazione a partire dell’edizione 2026, affiancato da consulenti nelle varie discipline artistiche che saranno esplicitati al momento della sottoscrizione del suo contratto da parte del Cda e della necessaria preventiva illustrazione della sua idea di Festival.

Altra notizia nella missiva è l’aumento dei fondi da parte del Ministero, che già incide sul budget per il 70%. "Stiamo provvedendo – scrive il ministro – affinché ciò avvenga sin dall’anno in corso non appena il nuovo statuto sarà operativo". La lettera arriva infatti insieme alla bozza elaborata a Roma perché venga approvata da Cda e assemblea prima – auspica Giuli – dell’ultima conferenza di presentazione dell’era Veaute, fissata per il 18 marzo a Roma quando verrà svelato il cartellone di Spoleto 68, dal 27 giugno al 13 luglio.

Daniele Cipriani si è formato all’Accademia Nazionale di Danza e fin da giovanissimo ha iniziato l’attività di organizzazione eventi, corsi di formazione e conferenze. Nel 2003 ha fondato la “Daniele Cipriani Entertainment“, che si occupa della produzione di spettacoli di danza riconosciuta dal Ministero e dell’organizzazione, promozione di eventi di spettacolo e distribuzione in esclusiva nazionale ed europea di alcune delle compagnie internazionali di danza più applaudite al mondo.