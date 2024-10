Cambio al vertice della Caserma. Guariglia lascia a Brafa Musicoro

Il generale di brigata Giovanni Brafa Musicoro è il nuovo comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. Ieri la cerimonia di avvicendamento, alla presenza delle massime autorità cittadine e del generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna, comandante per la Formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito. "L’eccellenza della Forza armata inizia qui – così il generale uscente, Giorgio Guariglia, nel suo saluto – qui è il centro dove selezioniamo le migliori risorse da mettere a disposizione dell’Esercito. Un compito delicatissimo, quello che ci viene affidato, e che abbiamo portato avanti con responsabilità". Ringraziamenti, da Guariglia, a tutta la struttura del Centro di selezione: "I risultati lusinghieri che abbiamo ottenuto sono merito della professionalità che ho trovato in questa struttura. Nessun comandante, per quanto eccezionale, può ottenere risultati senza una compagine disposta a seguirlo". Lo scorso anno i passaggi in Caserma sono stati 52mila, un numero di forte impatto anche per la città che giova del flusso della struttura anche a livello di presenze turistiche. Sottolineata da Guariglia anche la grande integrazione con la città che sente grande vicinanza alla Caserma. Ora al comando c’è Brafa Musicoro, classe 1970 e con diverse esperienze in teatri operativi. L’ultima quella in Libano tra il 2023 e il 2024 quale comandante Joint Task Force Lebanon. È stato poi sempre in Libano nel 2011, in Kosovo nel 2000 e in Bosnia Erzegovina nel 1997. "Nel raccogliere il testimone dell’amico e collega, mi unisco ai suoi ringraziamenti per aver onorato con la vostra presenza questa cerimonia, grazie a tutti" così il nuovo comandante "Quello di oggi è un passaggio tra due grandi generali – così Lamanna – Brafa, con esperienza al Dipartimento del personale dell’Esercito, è pronto ad assumere il comando, intervenendo per risolvere tante problematiche che i tempi moderni ci danno".

Alessandro Orfei