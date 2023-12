"Cambiamo volto a Umbertide". Approvato il bilancio comunale

Conti in equilibrio, servizi mantenuti e tariffe invariate nel triennio 2024 – 26. Ed inoltre uno nuovo volto per la città con i fondi del Pnrr a cominciare dal centro storico. Questi in sintesi le linee portati del Bilancio di previsione approvato in consiglio comunale dalla maggioranza e criticato dalle opposizioni che hanno votato contro. "Tutti gli equilibri di bilancio sono mantenuti – ha detto l’assessore competente Alessandro Villarini – la manovra è ben strutturata e poggia su basi solide. Sono stati mantenuti tutti i servizi senza aumenti delle tariffe.

Procedono anche tutti i lavori pubblici già programmati e nel corso del 2024 si avvieranno i cantieri per gli interventi più importanti legati al Pnrr e all’edilizia scolastica. Il nostro è un bilancio in salute". In sostanza non varieranno i costi dei servizi relativi all’asilo nido, trasporto, mensa scolastica e di tutti gli altri servizi a domanda individuale; grande poi l’attenzione agli investimenti sull’edilizia scolastica, alla manutenzione di strade, agli edifici pubblici all’ambiente e al dissesto idrogeologico. E’ prevista la conferma delle aliquote di Imu, Irpef e canone unico patrimoniale, con un adeguamento della Tari sulla base del Pef (Piano Econoico Finanziario) approvato dall’Auri. Il prossimo anno partirà poi, finalmente, la riqualificazione di Piazza Mazzini per un milione e mezzo di euro, la ristrutturazione del Centro S. Francesco (990mila euro) e del museo di Santa Croce (480mila euro), la ristrutturazione del cavalcavia in via Madonna del Moro e la nuova illuminazione pubblica.

Priorità dell’amministrazione le scuole: la primaria di Niccone cui è destinato 1 milione di euro; l’infanzia di Montecastelli (363mila euro), scuola d’infanzia di Calzolaro (593mila euro); nel 2024 partiranno anche i lavori del nuovo asilo nido comunale per 2,5 milioni. Attenzione anche all’ambiente con lavori per 480mila euro, già finanziati, per la sistemazione delle sponde del fiume Tevere e fosso Rio. Sempre riguardo al Tevere sono state finanziate la passerella sul fiume presso la centrale idroelettrica (1,4 milioni di euro) e il percorso ciclo-pedonale (700mila euro) da Mola Casanova a Montecorona. 100mila euro andranno alla manutenzione di strade e altri 100mila per la manutenzione di edifici pubblici e impianti sportivi.

Paolo Ippoliti