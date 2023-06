Cambia la composizione del Consiglio provinciale Conseguenza delle ultime elezioni comunali

TERNI – Le elezioni comunali ternane, con l’affermazione del sindaco Stefano Bandecchi (Alternativa popolare e liste collegate) modificano non solo l’assemblea elettiva di Palazzo Spada, che vede l’uscita di molti consiglieri della precedente maggioranza di centrodestra e non solo, ma anche la composizione del Consiglio provinciale. L’assemblea di Palazzo Bazzani (nella foto) è stata convocata dalla presidente della Provincia, Laura Pernazza, per giovedì alle 12 e tra i punti all’ordine del giorno annovera la "surrogazione per decadenza dei consiglieri provinciali Lucia Dominici, Sergio Armillei, Monia Santini, Federico Pasculli e convalida dei consiglieri provinciali Giovanni Taglialatela (Comune di Penna in Teverina), Roberto Morelli (Comune di Avigliano Umbro) e Nicoletta Valli (Comune di Amelia)". "Per quanto riguarda le surroghe – spiega Palazzo Bazzani _ , i seggi vanno attribuiti ai consiglieri comunali in carica che, come candidati nelle medesime liste dei consiglieri provinciali decaduti, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Taglialatela della lista Provincia Libera entra come secondo dei non eletti poiché il primo, Michele Rossi , non riveste più la carica di consigliere comunale. Morelli, della lista Provincia Libera, entra come terzo dei non eletti. Valli, appartenente alla lista Nuova Provincia Terni, entra come seconda dei non eletti, in quanto che il primo dei non eletti, Federico Novelli, non riveste più la carica di consigliere comunale".