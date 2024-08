Calici di Stelle: su il sipario. Notte di vino e di musica

“Calici di Stelle“quest’anno anticipa la data e debutta stasera a Torgiano. Nelle vie del centro storico, a partire dalle 20.30, sarà possibile degustare vini provenienti da 33 cantine, con una scelta fra 73 tipologie appartenenti alle DOC Colli Perugini, DOC Assisi, DOC Torgiano, DOC Todi e DOC Colli Martani e scegliere tra 33 stand di piatti tipici, senza dimenticare un menù Gluten Free. Il tutto accompagnato da buona musica dal vivo per le vie del borgo. Durante la serata, si potrà partecipare a “Scatti di Stelle. Scatta, Tagga e Vinci”, concorso fotografico collegato ai profili social della Strada dei Vini del Cantico; i negozi del centro storico di Torgiano rimarranno aperti nel corso della serata; il Muvit Museo del Vino di Torgiano offrirà la possibilità di visitare, dalle 18.30 in poi, la sua ricchissima collezione e, lungo il suo percorso, i visitatori potranno apprezzare due esposizioni temporanee: la mostra fotografica “50 Anni MUVIT 1974 – 2024” e “Vinum Inundans”, suggestiva mostra personale dell’artista Richard di San Marzano (prenotazione obbligatoria entro il 6 agosto 2024, costo 5 euro con calice di vino incluso).

“Calici di Stelle 2024“ si chiuderà in bellezza con uno suggestivo spettacolo pirotecnico. I ticket per la partecipazione all’evento sono in vendita dalle 17.30 fino ad esaurimento in Piazza Matteotti. Per informazioni, chiamare ai numeri 351 3531789 o 075 6211682 o scrivere all’indirizzo mail [email protected] domani Torgiano ancora in festa con l’evento “Bacchus in Jazz: vini e sapori sotto le Stelle”. Taverne e “Barcollo al pub” aperti e concerto dalle ore 21 in piazza Baglioni con il gruppo Jazz & Noir – Jazz Project.