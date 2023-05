Calendimaggio, il gran finale Cortei e sfida di canto decidono la Parte che conquisterà il Palio

Giornata del gran finale per il Calendimaggio, con la ’Sfida’ nel pomeriggio e con il ’Canto’ in serata. Poi solo l’attesa per il giudizio degli esperti – Chiara Bertoglio per la musica, Ciro D’Emilio per lo spettacolo, Antonio Musarra per la storia – e l’assegnazione del palio. Oggi alle 16, in piazza del Comune sfileranno gli imponenti e spettacolari cortei storici della Nobilissima Parte de Sopra e della Magnifica Parte de Sotto che, al termine, usciranno per corso Mazzini sino a piazza Santa Chiara. In serata, alle 21.30, sempre in piazza del Comune la sfida canora fra i cori delle Parti, quello de Sotto diretto da Gabriella Rossi, quello de Sopra da Eleonora Marchionni. Al termine la giuria si riunirà per decretare l’assegnazione del palio che subito dopo verrà consegnato alla Parte vincente dal Maestro de Campo Bruno Cianetti.

Ieri, intanto, si è svolto il Calendimaggio dei Piccoli, realizzato con il sostegno della Fondazione Perugia, con le sfide sulla base di tre giochi di forza e destrezza: fune e corsa il sacco (dedicato a bimbi fino a 10 anni compiuti) e treggia (per bimbi fini a 12 anni compiuti). A imporsi è stata la Nobilissima Parte de Sopra, che ha vinto tutte e tre le prove. Al termine lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi e, in serata i cortei con gli spettacolari giochi di fuoco.

Se oggi è la giornata finale, un primo bilancio non può che evidenziare il grande sforzo corale di Magnifica e Nobilissima che hanno dato fondo a inventiva e capacità operativa per dare vita, nelle rievocazioni di vita medievale, a momenti di intenso e suggestivo spettacolo. In Parte de Sotto grande la soddisfazione per l’elezione di Anna Chiara Sarnataro quale Madonna primavera del Calendimaggio 2023.

