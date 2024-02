Calci e pugni ai carabinieri. Arrestato un uomo di 29 anni

TERNI - I carabinieri di Terni hanno in arrestato un 29enne ternano, gravato da precedenti, per ricettazione, resistenza a publbico ufficiale, lesione personale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Alcune notti fa, un equipaggio in abiti civili in servizio di prevenzione in materia di reati predatori ha notato, parcheggiata in strada, una Mercedes Classe B che era stata rubata alcuni giorni prima nel capoluogo: i imlitari si sono appostati poco lontani dall’auto e dopo un paio d’ore i militari hanno visto avvicinarsi e salirvi il 29enne, già noto. All’atto del controllo il giovane si è però scagliato contro i carabinieri, colpendoli con calci e pugni, che hanno causato lievi lesioni a due di essi, venendo però alla fine bloccato ed arrestato. Nel corso della successiva perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso anche di due coltelli a serramanico, posti in sequestro unitamente al veicolo in attesa della sua restituzione al legittimo proprietario. Il 29enne è stato così arrestato, in attesa del rito direttissimo: il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.