Calamite, vignette e dolci, il Bartoccio entra nel vivo

Entrano nel vivo le “Giornate del Bartoccio“ con il ritorno della tradizionale maschera del Carnevale perugino. Così oggi alle 17,30 al laboratorio di ceramiche artistiche “Materia ceramica” di Maria Antonietta Taticchi in via dei Priori 70, sarà presentato un nuovo oggetto-ricordo della maschera perugina: una calamita artistica in ceramica, di quelle che si attaccano al frigorifero – e che in perugino si chiamano atacchini – che riproduce il Bartoccio disegnato da Marco Vergoni, noto disegnatore e creativo perugino scomparso nel 1964. Marco Vergoni aveva realizzato un racconto a fumetti sulla storia pluricentenaria della maschera: “Le molte vite del Bartoccio“, pubblicato da Ali&no editrice e poi molti materiali grafici per la Società del Bartoccio. Si tratta di un nuovo gadget insieme a spille, quaderni da disegno, fazzoletti, bandierine, palloncini, cartoline, spesso regalati ai bambini che frequentano lavoratori e spettacoli.

La realizzazione delle calamite è stata possibile grazie alla collaborazione di Antonietta Taticchi.

L’omaggio a Marco Vergoni prosegue venerdì con il premio a lui dedicato per la miglior vignetta satirica sul tema “Vita da pedoni“: alle 18 al Circolo Porco Rossi di via Alessi si aprirà infatti la mostra delle opere che saranno visibili fino al 19 febbraio con tanti di premiazione dei vincitori. Intanto domattina spazio alla gastronomia con la degustazione delle bartocciate dolci, alle 11 alla pasticceria B5B di Elce, in via Vecchi.