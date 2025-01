Cade sulle piste da sci. Soccorso 13enne

Solo tanta paura ieri pomeriggio per un ragazzino tifernate di 13 anni caduto poco dopo mezzogiorno mentre sciava sulle piste di Monte Nerone, nel Pesarese. E’ stata avvertita subito l’eliambulanza che in poco tempo ha raggiunto il luogo. Il ragazzino visitato dai sanitari è apparso subito in buona salute (lamentava solo dei dolori al costato) e quindi non c’è stata la necessità di ricoverarlo all’ospedale Torrette di Ancona ma è stato portato in codice verde al nosocomio di Urbino solo per i controlli di rito.