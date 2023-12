Caccia senza licenza: denunciato. Sequestrate anche le armi

Stava cacciando in una riserva con tanto di cane al seguito, fucile e cartucce, ma era sprovvisto di regolare licenza venatoria. Un fatto grave che gli è costato una denuncia e pure il sequestro di alcune armi detenute in casa. Insomma una brutta gatta da pelare. Sono stati i Carabinieri Forestali di Umbertide a denunciare e deferire in stato di libertà un cacciatore di 60 anni "per porto abusivo di armi ed esercizio di attività venatoria in assenza di licenza". Questo recita la nota del Corpo forestale, che spiega: "I militari, durante un ordinario servizio di controllo effettuato all’interno di un’azienda venatoria nella campagna umbertidese, hanno fermato due uomini in attività di caccia, entrambi trovati in possesso di fucili carichi e cani al seguito". Dai controlli scattati la sorpresa: mentre uno dei due cacciatori risultava perfettamente in regola, il secondo, un 60enne, "veniva trovato sprovvisto di porto d’armi, tesserino e relativi versamenti indispensabili per effettuare l’attività venatoria". Insomma niente in regola, tasse comprese. Da qui il provvedimento dei militari della Forestale "che hanno quindi proceduto al sequestro immediato del fucile e delle munizioni". I controlli si sono poi spostati a casa dell’uomo dove è avvenuto "il ritiro cautelativo di altre 4 armi" ovvero 3 fucili automatici e una doppietta insieme una canna di fucile e cartucce. "Il 60enne – conclude la nota dei carabinieri - è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di porto abusivo di armi ed esercizio di attività venatoria in assenza di licenza".

Pa.Ip.