Busitalia, niente rateizzazione a Perugia: "Una scelta che disapprovo"

L’assessore regionale Enrico Melasecche ne ha anche per Busitalia rispetto alla mancata rateizzazione del pagamento degli abbonamentoi scolastici. "La Regione si è sempre battuta – evidenzia – per la rateizzazione degli abbonamenti scolastici. Siamo contrari e stigmatizziamo la posizione assunta nell’anno scolastico appena chiuso da parte di Busitalia, che non ha consentito i pagamenti a rate, ma va ribadito che, a differenza di quanto sostengono alcune sigle sindacali, quali la Cgil, si tratta di una società privata, gestita con criteri privatistici, pur facendo parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e pertanto ha deciso e decide in totale autonomia se aderire o meno alla rateizzazione nel pagamento da noi auspicata". Melasecche precisa comunque che "stiamo mettendo in campo ogni possibile aiuto concreto per gli studenti che utilizzano i servizi di trasporto pubblico e anche quest’anno le tariffe (ferme dal 2013) non subiranno aumenti".