"Busitalia fa resistenza nell’affiggere orari cartacei alle fermate"

Busitalia continua a fare resistenza nell’affiggere orari cartacei alle fermate del bus. E’ quanto ha reso noto l’assessore Pierluigi Vossi ieri durante il quation time. "Attualmente, al fine di ridurre, se non sostituire, tale sistema di consultazione, sulle 1.786 paline presenti nel territorio sono stati apposti circa 150 nuovi orari cartacei, ma solo nei luoghi ritenuti “principali” da Busitalia – ha detto Vossi –. Quest’ultima, d’intesa con l’assessorato, inoltre, ha apposto circa 35 paline tipiche dei sistemi metropolitani in aree periferiche (da Ponte Valleceppi a Piccione). Ad oggi Busitalia è disponibile a installare gli orari tradizionali in altre 131 pensiline, disponibilità comunque ritenuta non sufficiente dal Comune e che dovrà essere incrementata". Vossi si è impegnato affinché i Qr code ancora presenti, anziché consentire di scaricare un file in formato Pdf, "permettano direttamente di individuare il punto in cui ci si trova e le linee con cui da lì raggiungere altri punti del territorio".