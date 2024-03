Bus sbanda, urta due auto e sfonda un muro: donna in ospedale

GUBBIO – Una disavventura che fortunatamente non ha causato gravi danni alle persone quella avvenuta ieri mattina a Gubbio. Un autobus, infatti, è andato a colpire lo stabile del centro commerciale “Le Mura” in piazzale Martiri Umbri della Resistenza. L’impatto ha fatto crollare una parte del muretto che delimita il parcheggio esterno dall’uscita di quello sotterraneo (foto), ma prima ha anche colpito due auto in sosta. In una di queste vetture era presente una signora, che è stata presa in consegna e trasportata all’ospedale di Branca dagli operatori sanitari del 118 non per aver riportato dei danni fisici ma per lo spavento e conseguente agitazione che l’impatto ha causato. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari, è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco locale insieme all’autogru proveniente dalla sede centrale di Perugia, necessaria per le tecniche di salvataggio del mezzo richieste. Le dinamiche che hanno portato allo scontro sono ancora in via di accertamento, ma si tratterebbe di un guaio relativo al freno dell’automezzo.