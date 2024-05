Bufalini, più laboratori. Occasione per i giovani

La scuola Bufalini lancia laboratori sulla scia di progetti innovativi che danno la possibilità a 80 volontari di iniziare un percorso di vita e professionale nei 40 enti e associazioni in Umbria, Toscana e Marche, che hanno aderito all’attività legata al servizio civile. Oltre che nei comuni, nei centri di formazione professionale i giovani aspiranti a un posto di servizio civile - regolarmente retribuito - hanno trovato sede in una scuola calcio di Umbria, Marche e Toscana, in un’associazione culturale o nelle cooperative sociali. I ragazzi che hanno scelto i progetti presentati dalla Scuola di Arti e Mestieri Bufalini hanno iniziato il loro percorso con il saluto del presidente Giovanni Granci e con le prime ore di formazione sulla sicurezza, affidate a Lorenzo Perioli.

"Siamo contenti che questi 80 ragazzi tra i 18 e i 28 anni abbiano scelto i nostri progetti e aderito alle nostre proposte", ha dichiarato il presidente Granci ricordando che i progetti approvati dal Dipartimento nazionale Servizio civile alla Scuola Bufalini riguardano diversi ambiti e coinvolgono associazioni sportive, agenzie formative e scuole dell’infanzia e primarie, comuni con ambiti che vanno dalla cultura alla protezione civile. I giovani che hanno aderito hanno un’età media di 23 anni con un aumento delle ragazze e di coloro che frequentano l’ultimo anno della scuola superiore e che quindi affronteranno l’esame di diploma svolgendo anche il loro servizio come volontari. Durante i 12 mesi di servizio i volontari ricevono una indennità mensile, e oltre a svolgere le attività frequenteranno anche oltre 100 ore di formazione.