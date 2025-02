Brunori Sas in concerto a “Suoni Controvento“

Seconda, grande anticipazione per l’edizione 2025 di “Suoni Controvento“: venerdì primo agosto alla Rocca Maggiore di Assisi si terrà il concerto di Brunori Sas (nella foto) nell’ambito del nuovo tour estivo ‘’L’albero delle noci’’ che prende il nome dal brano che l’artista cosentino porterà tra pochi giorni al Festival di Sanremo per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston. I biglietti sono già disponibili on line sui circuiti TicketOne e TicketItalia e dalle lunedì nei punti vendita autorizzati.

Brunori Sas (nome d’arte di Dario Brunori) è un cantautore atipico che unisce profondità e leggerezza in un mix unico che lo contraddistingue. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo album solista, ‘’Vol. 1’’, che ha ottenuto il Premio Ciampi come Miglior disco d’esordio, seguito da ‘’Vol. 2 - Poveri Cristi’’ e da ‘’Vol. 3 - Il cammino di Santiago in taxi’’. “L’albero delle noci - Tour Estate” sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel nuovo progetto discografico L’albero delle noci in uscita venerdì 14 febbraio.

Brunori Sas è il secondo nome annunciato dal festival di arti performative promosso da Aucma: il 3 agosto sempre alla Rocca di Assisi ci sarà la storica band degli Afterhours con la tappa umbra del tour “Ballate per Piccole Iene” a 20 anni dalla prima pubblicazione dell’omonimo album. Manuel Agnelli sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).