Brunello Cucinelli “lancia“ i suoi profumi, sono dedicati all’Umbria

SOLOMEO

Non solo moda e accessori ma ora anche profumi esclusivi. La Brunello Cucinelli lancia infatti le fragranze pour femme e pour homme. Una novità assoluta presentata ieri a Milano. Nate dalla collaborazione con EuroItalia, eccellenza italiana con una spiccata vocazione internazionale specializzata nella creazione e distribuzione di fragranze di lusso, Brunello Cucinelli pour femme e pour homme si propongono come raffinate ambasciatrici della cultura del bello e dei valori artigiani che la Casa di Moda di Solomeo coltiva da sempre "nel più armonioso accordo con il Creato e secondo il fondamentale valore della Umana Sostenibilità". La fragranza per la donna nasce dall’incontro tra Brunello Cucinelli e il naso Daphné Bugey, quella per l’uomo con il maestro profumiere francese Olivier Crespi. "Sono particolarmente lieto – è il commento di Brunello Cucinelli – di annunciare la nuova produzione che vede aggiungere alla linea di eleganza della nostra Casa di Moda due profumi, uno per donna e uno per uomo. Diversi anni fa, quando scomparve un mio carissimo amico che produceva essenze aromatiche, un’anima bella, sognai che un giorno avrei dedicato a lui un nuovo prodotto che lo ricordasse. Oggi rendo reale quel sogno, che non ho mai abbandonato per tutti gli anni, e proprio la durata, che ritengo un grande valore, mi ha ispirato in tale scelta, nel considerare quanto a lungo i profumi, dall’oriente antico all’occidente moderno, hanno affascinato donne e uomini e hanno accompagnato la loro vita. Mi piace pensare che un profumo moderatamente utilizzato sia come una carezza, che insieme alla fiducia dona alla persona umana una visione a colori del mondo". Il tutto si deve a un lungo lavoro di collaborazione tra la Cucinelli e la famiglia Sgariboldi. In merito al Gruppo Cucinelli ha detto: "l’ottimo 2022 si sta confermando nel primo trimestre del 2023", "il lavoro sta andando benissimo, portiamo a casa il vantaggio della nostra struttura produttiva perché non abbiamo licenziato". Quindi ha confermato di voler continuare a fare capi in cashmere escludendo di voler entrare col suo marchio in nuovi settori come quello dell’ospitalità e degli alberghi.