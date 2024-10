Brividi ed emozioni. È arrivato il Luna Park: "Lo spazio dei ricordi e delle meraviglie"

PERUGIA – Dei Baracconi ti arriva prima il frastuono e il profumo del croccante. Poi ti rapiscono le luci e i colori delle giostre. Come non dar ragione alla sindaca Vittoria Ferdinandi quando definisce il Luna Park "il luogo dello stupore e delle meraviglie, anche nella memoria dei grandi?". Ragazzi si parte. Da ieri a Pian di Massiano sono dunque in funzione 122 attrazioni, tra cui le new entry, Kong la bestia per i più grandi e le fantastiche Mongolfiere. Inossidabile e sempre super gettonato il Bruco Mela. "Ricordo - racconta Ferdinandi - che in classe tutti cercavano di accaparrarci i biglietti per quella giostra, certe litigate..!". Poi la sindaca ha parlato di uno "spazio prezioso di incontro e di gioco per i bambini, in un mondo sempre più virtuale che non sedimenta sentimenti profondi".

Dopo la sfilata della banda e delle majorette Vincenzo La Scala, portavoce del Luna Park, ha ricordato gli eventi centrali di questa edizione. "Tra gli appuntamenti di rito, le due mattinate dedicate alle persone diversamente abili, il 31 ottobre la festa di Halloween e il 6,7,8, novembre la tradizionale Festa del Bambino, con biglietti omaggio. In occasione di questa nuova edizione, gli operatori lanciano un nuovo il contest fotografico. Si chiama “Partecipa alla carica dei 101“, invitando tutti a immortalarsi insieme al proprio animale domestico in uno scatto al Luna Park. Le fotografie, che dovranno essere in formato orizzontale, potranno essere inviate entro il 25 ottobre all’indirizzo [email protected]. Le immagini più significative saranno selezionate ed esposte a piazzale Umbria Jazz contribuendo a rendere ancora più speciale questa storica manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di visitatori". Ma a proposito che ci facevano quei terribili dinosauri in mezzo alle giostre?

S.A.