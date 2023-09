Brillano le stelle di Pedetti e Pelliccia a Orvieto: l'Europa premia i campioni master

Nuovi allori per Romolo Pelliccia,il marciatore orvietano che, a distanza di pochi giorni dal suo ottantasettesimo compleanno, ha pensato bene di regalarsi anche il titolo europeo di marcia sui cinquemila metri agli Europei Master che si sonoo svolti Pescara. Romolo, ormai una vera e propria stella del fondo e mezzo fondo, conosciuto a livello nazionale e internazionale, ha portato a casa un primo posto, l’ennesimo della sua strabiliante passione per la corsa. Ma non è il solo orvietano ad essere finito alla ribalta dei campionati master.

L’altra campionessa orvietana di marcia,la quasi cinquantenne Valeria Pedetti, ha infatti conquistato una preziosissima medaglia d’ argento. Le regole internazionali differiscono da quelle nazionali, per cui Valeria compete già nella categoria “SF50“, obbligandola, per questo, a gareggiare ancora con le Women 45, categoria nella quale concede alle altre qualche anno di vantaggio. Questo però non ferma di certo l’atleta orvietana. Valeria ha infatti migliorato, nell’occasione, il primato italiano che già le apparteneva marciando in 24’42“55, ritrovando la grinta e la determinazione migliore per cercare nuovi successi.

Tornando a Pelliccia, impeccabile si è dimostrata la condotta di gara di Romolo, che è stato in testa alla competizione fin dall’inizio ed ha terminato la gara senza lasciare alcuna possibilità agli altri concorrenti. Ancora una volta primo a tagliare il traguardo, festeggiando così nel migliore dei modi l’ottantasettesimo compleanno.