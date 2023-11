Brando De Sica e Cuomo, horror d’autore allo Zenith. A lezione di cinema con workshop, incontro e visione

Evento cinematografico domani al Zenith di Borgo XX Giugno, organizzato da Umbria Film Academy, un’associazione che punta alla promozione e alla formazione sul territorio umbro in ambito cinematografico. "Abbiamo intrapreso un percorso – racconta la presidente Chiara Ombelli – verso un progetto ambizioso, con l’intento di creare un’accademia di alta formazione cinematografica a 360 gradi e abbiamo individuato Perugia come sede adatta ad ospitare i corsi che partiranno il prossimo anno". Sul fronte della promozione, domani alle 21 l’associazione propone, in collaborazione con Istituto Luce di Cinecittà, la première umbra del film “Mimì il Principe delle Tenebre“, debutto alla regia di Brando De Sica: un horror sentimentale, presentato al Festival di Locarno, che racconta la storia di un adolescente orfano nato con i piedi deformi che lavora in una pizzeria a Napoli e che incontra una ragazza convinta di essere una discendente di Dracula. Insieme decidono di fuggire un mondo cinico e violento. Saranno presenti il giovane regista (nipote di Vittorio e figlio di Christian) e l’attore protagonista Domenico Cuomo, lanciato dal successo di “Mare Fuori“ (insieme nella foto) in un incontro che verrà moderato dal critico Fabio Melelli.

Ma non finisce qui perché la proiezione sarà preceduta da un workshop di Brando De Sica con studenti di cinema e appassionati della materia. "Crediamo – dice la presidente Ombelli – che possa essere un’importante occasione di crescita e confronto per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del cinema o che già ne fanno parte"

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso, per prenotarsi bisogna mandare una mail a: [email protected] e attendere la mail di conferma.

S.C.